Mieten in Zwickau: Wo es besonders günstig ist

Wohnungsnot in Deutschland. Während in Städten wie Dresden, Leipzig und Berlin man kaum noch eine bezahlbare Wohnung findet, kämpfen Zwickauer Stadtteile gegen den Wegzug an.

In Deutschland fehlen laut einer Studie des Pestel-Instituts mehr als 900.000 Sozialwohnungen. Während es in Sachsen 2007 noch 106.370 geförderte Wohnungen gab, sank ihre Zahl bis 2022 auf 12.541. Wie steht es dabei um den Zwickauer Wohnungsmarkt?