Mini-Zwickau: Spielstadt lockt zwei Wochen lang

Ferienkinder können auch in diesem Jahr in den ersten beiden Sommerferienwochen in Mini-Zwickau spielen, werkeln und ein wenig wie Erwachsene wirken. Laut einer Mitteilung des Schulamtes sind noch bis Donnerstag, 6. Juli, Anmeldungen vorab möglich. Zwei Wochen lang können die Kinder spielerisch das Leben der Erwachsenen nachahmen, sich in...