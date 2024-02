Mülsen St. Jacob: Gestohlene Simson mit Gottschalk-Motiv

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden, die eventuell etwas über den Verbleib des Fahrzeugs wissen.

Mülsen St. Jacob.

Zutritt zu einer Garage an der Ernst-Schneller-Straße in Mülsen St. Jacob haben sich unbekannte Täter zwischen Dienstagvormittag und Mittwochabend verschafft. Sie stahlen aus der Garage das dort abgestellte rote Kleinkraftrad Simson S 50 mit dem Versicherungskennzeichen 939 HAT. Darüber hat die Polizei informiert. Markant an der Simson sind ein Thomas-Gottschalk-Aufkleber auf der linken Seite des Tanks, ein Aufkleber des FSV Zwickau auf dem rechten Seitendeckel sowie ein sogenannter Fächerzylinderkopf. Der Wert des Zweirades wird auf 1550 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Simson geben können (Telefon 0375 428102). (jarn)