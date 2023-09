Mülsnerin freut sich: Aus der Heimat kommt Hilfe für Kinder in Kenia

Das Engagement von Meike Wagner in Afrika hat sich zu Hause herumgesprochen. In Mülsen will man ihr Hilfsprojekt für Waisenkinder unterstützen.

Über Unterstützung aus der Heimat darf sich Meike Wagner freuen. Die 34-jährige Mülsnerin lebt in Kenia und betreut dort zwei Hilfsprojekte. Die für Waisenkinder errichtete Schule in Siaya soll einen Teil der Einnahmen erhalten, die am Samstag bei der Benefizveranstaltung „Brot für die Welt" im Mülsner Amorsaal zusammenkommen. Beginn...