Mutmaßlicher Dieb in Parfümerie in Zwickau gefasst

Zwickau.

In Zwickau ist am Dienstagnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt worden. Darüber informiert die Polizei. Der Mann war dabei beobachtet worden, wie er in einer Parfümerie an der Inneren Plauenschen Straße mehrere Parfümflaschen einsteckte. Als er das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen, wurde er von Mitarbeitern der Filiale und des Sicherheitsdienstes angesprochen. Der 45-jährige Deutsche hatte Parfümflaschen im Wert von rund 750 Euro dabei, die im Anschluss wieder in der Filiale landeten. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten außerdem mehrere neuwertige Artikel aus einem Baumarkt, für die der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, sodass nun geprüft wird, ob diese gestohlen wurden. (jarn)