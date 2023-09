Nach dem Unfall der „Promille-Oma“ in Zwickau-Planitz: Schaltet die Polizei das Jugendamt ein?

Die 68-jährige Frau war mit mehr als drei Promille Alkohol und ihrem achtjährigen Enkelkind unterwegs. Die Polizei spricht über die Abstimmungen mit den Eltern des Jungen.

Kurz nach dem Unfall, der sich auf dem Wilhelm-Stolle-Platz in Zwickau-Planitz ereignet hat, wurde der achtjährige Junge am Sonntagabend von seinen Eltern wieder in die Arme geschlossen. Zuvor hat seine 68-jährige Oma mit ihrem VW Polo einen Unfall gebaut. Der Wagen, in dem auch das Kind saß, fuhr gegen einen Stromkasten und knallte gegen eine...