Nach Hundeattacke: Erneut Feuerwehr an Zwickauer Mulde wegen Schaf im Einsatz

Am Freitag hatte ein Husky 13 Schafe ins Wasser gejagt, wo sie ertranken. Am Samstag rückte die Feuerwehr wieder aus, weil ein Schaf aus derselben Herde in Schwierigkeiten war. Zur Attacke wurden neue Details bekannt.

Die traurigen Spuren der Hundeattacke auf Schafe an der Zwickauer Mulde am Freitag hat Christina Kirst selbst gesehen. „Am Samstagnachmittag lagen die toten Tiere noch an der Mulde", sagt die Zwickauerin, die wie so oft auf dem Damm mit ihrem Riesenschnauzer spazieren gegangen war. Deshalb hat sie auch gesehen, wie die ertrunkenen Schafe am...