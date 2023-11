Nach Hundeattacke sterben 13 Schafe in Zwickau: „Das ist fast schon so schlimm wie mit den Wölfen“

Trotz einer Rettungsaktion von Polizei und Feuerwehr konnten die Tiere an der Zwickauer Mulde nicht gerettet werden. Der Vorsitzende des sächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes zieht einen drastischen Vergleich.

Die Helfer haben alles gegeben: Sogar ein Polizeibeamter und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren am Freitagnachmittag komplett im Wasser, um eine Rettungsaktion an der Zwickauer Mulde in Höhe des Tuchmacherdammes in Zwickau zu unterstützen. Sie konnten das Tierunglück nicht verhindern: 13 Schafe verendeten im Wasser. Dem Schäfer entstand...