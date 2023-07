Nach Schändung einer Gedenktafel in Zwickau: „Wir brauchen mehr Bildung“

Was Christoph Oehme am meisten ärgert, ist die Vermutung, dass unzählige Menschen vergangenen Dienstag am 4. Juli an der Schmiererei vorbeigegangen sein müssen. Ohne dass sie von der schwarz zugekleisterten Tafel Notiz genommen hätten oder ohne dass es ihnen etwas ausgemacht hätte. Beides enttäuscht den 78-Jährigen.