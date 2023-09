Name, Arbeit, Wohnen – was macht den typischen Zwickauer aus?

Die durchschnittlichen Bewohner der Stadt heißen Thomas und Christine, sind 48 Jahre alt, wohnen zur Miete und sind in der Produktion oder im Gesundheitswesen tätig. Das hat eine Auswertung von zahlreichen Statistiken durch die „Freie Presse“ ergeben.

Der Wecker klingelt, eine neue Arbeitswoche beginnt. Thomas und seine Frau Christine, beide 48 Jahre alt, wachen auf, duschen und ziehen sich an. Dann frühstücken sie und hören dabei Radio. Anschließend geht es zur Arbeit. Thomas fährt mit seinem Auto nach Mosel ins VW-Werk, Christine tritt ihre Schicht in einem Pflegeheim an. Am Nachmittag...