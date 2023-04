"Ohrwurm to go": Wunschkonzert des Sachsenringchors Zwickau mit Hits von Robert Schumann bis Queen

Das Plakat ist ein Hingucker: Ein gelb-grüner Kopfhörer mit der Aufschrift "Cho(h)rwurm to go". Damit wirbt die Chorvereinigung Sachsenring für ein ganz besonderes Konzert, das am 6. Mai um 18 Uhr in der Aula der Pestalozzischule Zwickau stattfinden wird.