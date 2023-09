Oldtimermuseum Culitzsch: Einen Blick auf die Weltmeister-Yamaha erhaschen

Etwa 50 Fahrzeuge aus Zeiten des DDR-Motorsports – von Motorrädern bis Booten – sind in der neuen Sonderausstellung zu sehen. Auch eine Yamaha, die Janos Drapal bei seinen WM-Läufen fuhr, ist darunter.

Der letzte Pinselstrich wird wahrscheinlich erst kurz vor der Eröffnung der neuen Sonderschau im Oldtimermuseum Culitzsch am Samstag erfolgen. Seit fast drei Wochen gestaltet Thomas Beier eine Wand in der Ausstellungshalle mit Bildmotiven. „Als Vorlage haben wir alte Fotos vom Sachsenring ausgewählt“, sagt Beier, der in Kirchberg eine...