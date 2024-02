Prozess um Abrechnungsbetrug in Zwickauer Reha-Einrichtung: Angeklagte streiten Verantwortung ab

Im Prozess am Landgericht, bei dem es um eine halbe Million Euro Schaden geht, räumt einer der Anwälte individuelles Kontrollversagen, aber keineswegs einen gemeinsamen Tatplan ein.

Am zweiten Verhandlungstag beim mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in einer Reha-Einrichtung in Zwickau haben zwei der drei Angeklagten - der Ex-Einrichtungsleiter und ein damaliger Mitarbeiter - ihre Sicht auf die Dinge geschildert. Bereits am Vortag hatte sich der Geschäftsführer geäußert und jegliche Schuld von sich gewiesen. Eine Richterin...