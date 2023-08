Rappen für Organspenden: Wie Zwickauer Spaß und guten Zweck miteinander verbinden

Zwischen Graffiti und Bäumen findet im Muldetal am Samstag eine Hip-Hop-Veranstaltung für einen guten Zweck statt. Geplant wird die Rap-Veranstaltung in der Kunstplantage von einem Zwickauer, der sich entschieden hat, der Hauptstadt den Rücken zu kehren und wieder in seiner Heimat zu wohnen: Franz-Randy Felix Hahmann erlebte das Epizentrum der...