Schwerer Unfall in Wilkau-Haßlau

Zu einem schweren Unfall mit erheblichem Sachschaden ist es in Wilkau-Haßlau gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag informierte, stießen am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr auf der Kreuzung Culitscher Straße/Cainsdorfer Straße zwei Autos zusammen. Dabei hatte laut Mitteilung der Polizeidirektion Zwickau die Fahrerin eines Renault die...