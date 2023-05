Spaßwettbewerb zum Frühlingsvolksfest in Zwickau: So viele Männer passen in einen Trabi

Bauch einziehen, beide Knie unters Kinn, der Hintern an der Heckscheibe - das war das Erfolgsrezept für den Spaßwettbewerb, der am Sonntagnachmittag auf dem Frühlingsvolksfest in Zwickau stattgefunden hat. Wie viele Männer passen in einen Trabant? Hunderte gut gelaunte Zuschauer wissen jetzt die Antwort. Es sind zwölf, von denen zugegebenermaßen...