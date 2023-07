Spaziergängerin findet in Mülsener Waldgebiet eine Bombe

Mülsen.

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochnachmittag in einem Waldstück in Mülsen St. Niclas eine Stabbrandbombe gefunden, informiert die Polizei. Die Frau war in einem Waldstück zwischen der August-Bebel-Straße/Freibad Mülsen und der Fürstenstraße unterwegs, als sie den ungewöhnlichen Fund machte. In der Nähe eines Feldweges hatte sie einen circa 35 Zentimeter langen, verrosteten Gegenstand entdeckt. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Zwickau haben festgestellt, dass es sich um eine Stabbrandbombe, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, handelt. Zur sicheren Bergung der Bombe wurden die Beamten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hinzugerufen. Diese bargen die explosive Munition einige Zeit später, heißt es. (jarn)