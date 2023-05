Spielplatz seit Monaten dicht: Warum die Eckersbacher Kinder derzeit nicht aufs Spielschiff dürfen

Ein Zaun versperrt den Zugang zum Spielplatz zwischen Progreßweg und Komarowstraße in Zwickau-Eckerbach. Seit Monaten toben keine Kinder auf dem Spielschiff mit Rutsche und dem Vorschiff mit Kettengondel. "Vorübergehend geschlossen" zeigt Google Maps an. An der Ausstattung des Spielplatzes wurden 2022 Schäden festgestellt, teilte die...