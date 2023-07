Stadt Zwickau legt nach: Jede Lehrkraft erhält einen Laptop

Laptops sind für viele Lehrkräfte an Schulen inzwischen ein Hilfsmittel, das nicht mehr wegzudenken ist. Wer verschiedene Medien in den Unterricht einbeziehen oder interaktive Tafeln steuern will, ist ohne ein solches Gerät aufgeschmissen. Doch bislang verfügen nur etwa 80 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in Trägerschaft der...