Training und Spaß an der Ostsee: Ferienkinder aus Westsachsen zum Fußballcamp auf Rügen

Das Fußball-Feriencamp, das der Zwickauer Event-Manager Matthias Krauß seit 1998 veranstaltet, kommt bei den Teilnehmern auch in diesem Jahr gut an. Zum Auftakt der 26. Auflage verbringen derzeit rund 50 Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren aus Westsachsen, darunter drei Mädchen, eine Trainingswoche in Samtens auf der Insel Rügen. Neben...