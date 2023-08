Turbo-Internet dank Erdrakete: Unternehmen bietet Wildenfelsern Glasfaser bis in die Keller an

Wenn in Wildenfels demnächst eine Art Mondfahrzeug durch die Straßen fährt und jemand mit Raketen schießt, ist das keine Filmkulisse. Es ist Teil eines Bauvorhabens, mit dem die Bewohner rasend schnell Zutritt zur digitalen Welt bekommen könnten. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will den Wildenfelsern Glasfaserkabel bis in die Keller legen....