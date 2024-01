Unfall in Zwickau: Hyundai knallt gegen Streifenwagen der Polizei

Nach ersten Schätzungen wird der Sachschaden auf rund 36.500 Euro beziffert. Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist.

Drei Fahrzeuge sind in einen Unfall auf der Schlossparkstraße in Zwickau verwickelt worden. Ein 71-jähriger Hyundai-Fahrer kam am Dienstag gegen 8.10 Uhr kurz vor der Kreuzung zur Herbartstraße aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal gegen das Heck eines VW-Polizeifahrzeugs, das am rechten Randstreifen...