Vor 35 Jahren: Chaos auf der Beisetzung von Gert Fröbe – Sein Neffe aus Planitz erinnert sich

Reisen in den Westen waren für DDR-Bürger nur selten möglich. Der Tod eines nahen Verwandten, noch dazu eines weltbekannten Schauspielers, machte die sonst hermetisch abgeriegelte Grenze passierbar.

Schauspieler Gert Fröbe ist neben Robert Schumann der zweite Künstler von Weltruhm, der in Zwickau zur Welt kam. Bestimmt wird man in seinem Geburtshaus in Oberplanitz am Dienstag eine Gedenkkerze anzünden. Denn am 5. September 1988, also vor 35 Jahren, starb der Filmstar in München.