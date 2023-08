Warum sind Juden nie mehr nach Zwickau zurückgekommen?

Am Dienstag kommt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein zu einem Vortrag nach Zwickau. Ob Juden an der Veranstaltung teilnehmen, bleibt offen.

Wie steht es um das jüdische Leben in Zwickau? Laut der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Zwickau gibt es keine jüdische Gemeinde in Zwickau und somit aller Wahrscheinlichkeit nach keine Juden. Dabei war das früher völlig anders.