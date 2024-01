Was Kirchberg und Mülsen Sachsens Kultusminister ins Hausaufgabenheft schreiben

Arbeitsbesuch voller Wohlfühltermine? So einfach lief die Visite für Sachsens Kultusminister im Landkreis dann doch nicht: Was sich Erzieherinnen und Bürgermeister, Lehrer und Schüler wünschen.

Am Ende des Interviews, nach ein paar Wohlfühlfragen, nagelte Leonie vom Kirchberger Schülerradio „Seven Hills“ (Sieben Hügel) Sachsens Kultusminister noch fest: „Wird es in zwei Jahren, wenn 25 Prozent der Lehrer unserer Schule in Rente gehen, unsere Oberschule noch geben?“ wollte die Nachwuchsjournalistin von Christian Piwarz (CDU)...