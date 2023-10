Wegen Chlorgasaustritts - 80 Einsatzkräfte rücken am Wasserwerk Burkersdorf an

Neben den Feuerwehren war auch der Gefahrenzug des Landkreises Zwickau im Einsatz. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Weil ein Austritt von Chlorgas gemeldet worden ist, rückten die Feuerwehren von Kirchberg und Burkersdorf und der Gefahrgutzug aus dem Landkreis Zwickau am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in das Wasserwerk im Kirchberger Ortsteil Burkersdorf aus. Wie Rico Hadem, Lagedienstführer in der Rettungsleitstelle in Zwickau sagte, bestand keine Gefahr für...