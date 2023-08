Weil er so stinkt: Deutsche Umwelthilfe fordert Trabi-Verbot

Die Organisation schlägt Alarm – weil der Trabi so stinkt. Sollte es der geliebten Rennpappe an den Kragen gehen, will sich der Trabant-Club Zwickau mit einer großen Trabi-Demo wehren.

Langsam knattert der graue Trabi die Bundesstraße hinauf, vielleicht mit 50 Sachen oder 60, obwohl hier 100 erlaubt sind. Er zieht dichte Rauchschwaden hinter sich her, die bläulich gefärbt sind. Man müsste den Trabi nicht mal sehen oder hören und würde trotzdem wissen, dass es einer ist. Man riecht ihn.