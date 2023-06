Wenn Zwickauer Straßen nach Persönlichkeiten benannt werden

Susanna Kosmale. Älteren Zwickauern wird der Name der Biologin noch bekannt sein. Darüber hinaus droht sie in Vergessenheit zu geraten. Stadtrat Christian Siegel (CDU) will das verhindern, indem er vorgeschlagen hat, eine Straße im Zwickauer Stadtgebiet nach ihr zu benennen. „Sie hat Generation von Zwickauern für die Botanik begeistert“, sagt...