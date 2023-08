Werdauer Straße in Zwickau-Marienthal nach Unfall voll gesperrt

Ein Unfall hat am Mittwochabend zu einer Vollsperrung der Werdauer Straße in Zwickau Marienthal gesorgt. Der Zwischenfall blockierte ab 18:10 Uhr den Straßenverkehr auf Höhe des beruflichen Schulzentrums für Bau- und Oberflächentechnik in beide Richtungen. Beteiligt waren ein marineblauer Seat Leon sowie ein Citroën Berlingo Kastenwagen...