Wildenfels: Schönauer Straße soll nächstes Jahr eine neue Decke erhalten

Die Schönauer Straße in Wildenfels bekommt eine neue Decke. Darüber informierte Bürgermeister Tino Kögler (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. "Ich denke, alle die dort wohnen, werden aufatmen. Die Schönauer Straße ist ja wirklich in einem sehr desolaten Zustand", so der Stadt-Chef.