Zwickau: Das unterirdische Gewölbe des Mittelgrundbaches wird saniert

Der unterirdisch verlaufende Mittelgrundbach soll zwischen der Straße Am Bahnhof und der Bachstraße saniert werden. Der Bauausschuss vergab den Auftrag an eine Baugesellschaft aus Aue. Im Rahmen der Ausschreibung hatten sich vier Firmen um den Auftrag beworben. Das in den 1930er-Jahren errichtete Bachgewölbe zeigt inzwischen Schäden, die...