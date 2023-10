Zwickau fördert Ideen und Projekte im eigenen Stadtgebiet anlässlich der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025

Vereine, Initiativen und Einzelpersonen können sich mit Ideen bewerben. Dafür stehen im kommenden Jahr 10.000 Euro zur Verfügung, 2025 noch einmal 30.000 Euro.

Zwickau will sich aktiv in das Geschehen zur Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz einbringen. Das Kulturamt startete dafür einen Aufruf an Vereine, Initiativen und Einzelpersonen eigene Ideen und Projekte zu entwickeln. „Die Stadt Zwickau ist ein wichtiger Teil der Kulturhauptstadt 2025 und bietet die Möglichkeit, Zwickau aus der Perspektive von...