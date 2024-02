Zwickau/Hartenstein: 35-Jähriger begeht gleich mehrere Straftaten

Nachdem ein Zeuge beobachtet hatte, dass der Mann ohne Kennzeichen am Auto unterwegs war, folgte er ihm. Das funktionierte nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber letztlich stoppte die Polizei den Mann.

Nachdem er zuvor mehrere Straftaten begangen hatte, konnte ein Mann in Hartenstein gestellt werden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Das war passiert: Als ein Mann sein Fahrzeug an einer Tankstelle an der Altenburger Straße in Zwickau tankte, fiel einem Zeugen am Dienstag auf, dass an seinem Ford keine Kennzeichen angebracht waren....