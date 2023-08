Zwickau: Männer treten auf 58-Jährigen ein

Zwickau.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich in Neuplanitz ereignet hat. Am Montagabend wurden Polizeibeamte an die Neuplanitzer Straße/Ecke Hermann-Krasser-Straße gerufen. Laut Zeugenaussagen war dort ein 58-Jähriger von mehreren Männern geschlagen und getreten worden, auch als er schon am Boden lag. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.