Zwickau: Marodes Wohnhaus an der Lothar-Streit-Straße kommt unter den Hammer

Bis 1994 wurde in einem heute maroden Gebäude eine Kfz-Werkstatt betrieben. Seit vielen Jahren steht das Haus leer. Das Gutachten empfiehlt einen Abriss und eine Neubau.

Ein weiteres altes Mehrfamilienhaus in Zwickau steht vor dem Verschwinden, vorausgesetzt, zur Zwangsversteigerung am Zwickauer Amtsgericht findet sich ein Käufer für das marode Bauwerk samt Werkstatt und Nebengebäuden. Das Wohnhaus Lothar-Streit-Straße 33, das etwa im Jahr 1880 erbaut wurde, kommt am 16. Mai unter den Hammer. Das Mindestgebot...