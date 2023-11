Zwickau: Messias-Chorprojekt verbindet Generationen

Für ihren Auftritt am Sonntag proben seit Januar circa 180 Mitwirkende. Sie kommen vom Peter-Breuer-Gymnasium, der Kantorei St. Laurentius Crimmitschau und der Kantorei der Pauluskirche.

Es ist Probenabend, kurz nach halb sieben. So langsam füllt sich der Gemeinderaum der Zwickauer Pauluskirche. Jugendliche kommen mit Kopfhörern in den Ohren zur Tür herein. Zehnjährige begrüßen einander freudestrahlend. Und Senioren schauen sich das ganze Geschehen von ihren Plätzen aus an. Alle Anwesenden warten gespannt auf den Beginn der...