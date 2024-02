„The Show“: Pauluskirche Zwickau präsentiert am Wochenende das Beste aus 20 Jahren Musical

Die Kindermusicals in der Marienthaler Pauluskirche haben seit Jahren einen festen Platz im Kalender. Zum Jubiläum ist nun ein Best-of zu erleben.

Unter dem Titel „The Show“ ist am kommenden Wochenende das Beste aus 20 Jahren Musical in der Pauluskirche Zwickau zu erleben - mit vielen neuen und alten Liedern aus dem großen Musical-Repertoire. Man wolle gemeinsam in Erinnerungen kramen, schwelgen und vielleicht die eine oder andere Begegnung alter und neuer Musicalfans ermöglichen,...