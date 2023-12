Zwickau: Teilstück der Bundesstraße 93 soll 2024 eine neue Fahrbahndecke erhalten

Vorgesehen ist der Bau der Uhdestraße zwischen Glück-Auf-Brücke und Casparistraße in beiden Fahrtrichtungen. 600.000 Euro sollen investiert werden.

Im Jahr 2024 soll ein weiterer Abschnitt der Bundesstraße 93 in Zwickau gebaut werden. Der Bauausschuss wird am 8. Januar über das Vorhaben beraten, die Uhdestraße zwischen der Glück-Auf-Brücke und der Casparistraße in beiden Richtungen mit einer neuen Fahrbahndecke auszustatten. Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand und nicht für...