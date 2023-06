Zwickau: Warum Kampfsportler auch gerne gemeinsam in ein Drachenboot steigen

Laute Trommelschläge hallten am Samstag über den Zwickauer Schwanenteich. Sie gaben den Takt für die Paddler vor, die sich in zwei Drachenbooten spannende Rennen lieferten. Nach einem dreifachen, lauten "Ahuuu" stiegen die 14 Männer und sieben Frauen des Kampfsportvereins Final Fighters in eins der Boote, um sich mit dem Team Drachengold auf der...