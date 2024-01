Zwickau: WHZ startet Arbeitsgemeinschaft für Lego-Fans

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen sechs bis neun, die sich für die bunten Bausteine begeistern, können mitmachen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt.

Die neue offene Arbeitsgemeinschaft „Lego“ startet am 27. Februar im Schüler-Lab der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ). Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen sechs bis neun, die Interesse am Bauen und Programmieren von Lego-Robotern haben.