Zwickau: Zuwachs für kindgerechten Stadtführer

In drei neuen Sprachen ist das von der Stadt herausgegebene Druckwerk erschienen.

Zwickau. Seit gut einem Jahr können Kinder anhand einer farbenfroh gestalteten Broschüre mit dem Titel „Kinderstadtrundgang“ auf Entdeckertour durch die Zwickauer Innenstadt gehen. Das 48-seitige A5-Heft im Querformat, das kindgerecht über Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum informiert, wurde bereits in Deutsch/Englisch, Deutsch/Ukrainisch und Deutsch/Russisch aufgelegt und richtet sich vor allem an zugewanderte Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Jetzt gibt es drei weitere Ausführungen. Das teilte Stadtsprecherin Heike Reinke mit. Kinder, die mit ihren Eltern erst kürzlich nach Zwickau gezogen sind und die Stadt gerne kennenlernen möchten, können das Heft ab sofort auch in den Sprachvarianten Deutsch/Spanisch, Deutsch/Arabisch und Deutsch/Persisch erhalten. Die Broschüren mit einer Auflagenhöhe von je 250 Exemplaren sind in kommunalen Kitas und Jugendeinrichtungen, im Büro der Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragten und die Integrationsberatungsstelle erhältlich. Das gilt auch für die ersten Ausgaben in Englisch, Ukrainisch und Russisch.

Die englische Version lief bisher am besten, wurde nachgedruckt und ist jetzt auch wieder verfügbar. Alle Sprachvarianten sind kostenfrei erhältlich und können auch als PDF-Version unter www.zwickau.de/kinderstadtrundgang heruntergeladen werden. (kru)