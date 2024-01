Zwickau: Zwei Autos aufgebrochen

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagnachmittag in Marienthal und im Stadtzentrum.

In Zwickau-Marienthal und im Stadtzentrum sind zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 12.35 Uhr, Autos aufgebrochen worden. Darüber informiert die Polizei. Zum einen machten sich unbekannte Täter an einem schwarzen VW Passat zu schaffen, der auf dem Parkplatz des ehemaligen Supermarktes an der Zentralhaltestelle geparkt war. Sie...