Zwickau: Zwei Unbekannte verletzen 38-Jährigen

Die Täter sind laut Polizeiangaben in die Wohnung eingedrungen. Später sind sie noch einmal zurückgekehrt und haben eine Scheibe eingeworfen.

Zwickau.

Ein 38 Jahre alter Mann ist am späten Donnerstagabend von Unbekannten in seiner Wohnung verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Gegen 22 Uhr waren zwei Unbekannte in die Wohnung an der Jablonecer Straße in Zwickau-Neuplanitz eingedrungen und verletzten den Mieter am Arm. Eigenen Angaben zufolge benötigte er aber keine medizinische Versorgung. Die Täter flüchteten, kamen aber gegen 1 Uhr zurück und warfen eine Scheibe der Wohnung mit einem Stein ein. Der entstandene Sachschaden ist auf 500 Euro geschätzt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Zu ihren Motiven ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei hofft, dass es Zeugen gibt, die sich unter der Telefonnummer 0375 428102 melden sollen. (jarn)