Zwickauer Mulde: Hochwasser-Frühwarnung auch für Westsachsen

Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums liegen die Pegelstände an den betrtoffenen Gewässern derzeit noch im grünen Bereich. Betroffen sind auch zwei Kommunen im Vogtland.

Die Integrierte Rettungsleitstelle in Zwickau hat am Samstagvormittag eine amtliche Hochwasser-Frühwarnung für die Zwickauer Mulde herausgegeben. Betroffen sind große Teile des Landkreises Zwickau sowie Klingenthal und Muldenhammer im Vogtlandkreis.

Wegen des Stark- oder Dauerregens und der Schneeschmelze im Bergland kann es demnach in den kommenden 24 Stunden regional zu Hochwasserlagen kommen. Das Landeshochwasserzentrum geht dabei von einer hohen bzw. sehr hohen Gefährdungslage für die Region aus. Auch Überflutungen bebauter Grundstücke, von Kellern und Straßen seien möglich. In den betroffenen Regionen sollte man hochwassergefährdete Gebiete an Fließgewässern und engen Tallagen meiden, hieß es.

Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums liegen die Pegelstände an den betroffenen Gewässern derzeit noch grünen Bereich, sind aber ansteigend. Am Pegel der Mulde in Rautenkranz wurde gegen 10.15 Uhr ein Wasserstand von einem knappen Meter gemessen; die Zwota in Klingenthal wies zur selben Zeit einen Pegel von 65 Zentimeter auf. (su)