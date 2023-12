Zwickauer Star-Tätowierer Randy Engelhard auf Betrüger hereingefallen? 280.000 Euro futsch

Der Künstler ist auf Hochzeitsreise in der Karibik. In Chemnitz sollte derweil ein Mann vor Gericht, der ihn um viel Geld betrogen haben soll. Doch der Angeklagte brach sich kurz davor die Schulter.

Randy Engelhard hat es zur Zeit gut. Palmen, Sonne, Strand. Der Star-Tätowierer aus Zwickau, bekannt auch aus vielen TV-Sendungen, hat seine langjährige Freundin Janine geheiratet, verbringt nun mit seiner Frau die Flitterwochen in der Karibik. Da könnte man bei dem Schmuddelwetter in Deutschland so richtig neidisch werden.