Zwickauer Star-Tätowierer Randy Engelhard plaudert im MDR-Riverboat über Reaktion seiner Mutter aufs erste Tattoo: „Hast du noch alle Latten am Zaun?“

In der MDR-Talkshow Riverboat plaudert der Zwickauer aus dem Nähkästchen: Warum eine Sitzung bei ihm 1800 Euro kostet und wie seine Mutter einst aus allen Wolken gefallen ist.

Sein erstes Tattoo hat dem heutigen Zwickauer Star-Tätowierer Randy Engelhard großen Ärger mit seiner Mutter eingebracht. Darüber plauderte Engelhard am Freitagabend in der MDR-Talkshow Riverboat. Demnach reagierte Mama Engelhard sauer. „Wie, du bist tätowiert? Hast du noch alle Latten am Zaun“, gibt Engelhard ihre Reaktion von vor 30...