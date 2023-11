Zwickauer Weihnachtsmarkt eröffnet: Wie viel kosten Bratwurst, Glühwein und Co.?

Im Herzen der Stadt Zwickau duftet es seit Dienstag wieder nach Bratwurst, Glühwein, gebrannten Mandeln und Waffeln. Der Weihnachtsmarkt ist damit offiziell eröffnet. Und es schmeckt den Besuchern.

Weihnachtsmärkte haben ihre Eigenarten. Eine davon ist, dass niemand hungrig bleiben muss. An vielen der über 100 Ständen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt wird seit Dienstag gebrutzelt, gekocht, gebacken und Glühwein erhitzt. Schon bevor am Dienstagabend die Lichter am Weihnachtsbaum zur offiziellen Eröffnung angingen, wurden die ersten...