Zwickaus OB wünscht sich mehr Frauen in der Kommunalpolitik

Vor allem mit Jungwählerinnen und jungen Frauen, die im kommenden Wahljahr erstmals ihr Wahlrecht wahrnehmen, will Constance Arndt ins Gespräch kommen.

Unter der Überschrift „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik – Du kannst das auch!“ lädt Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) für Dienstag, 24. Oktober, 16.30 Uhr zu einem Tea-Time-Gespräch in die Orangerie des Hotels „First Inn“, Kornmarkt 9 in Zwickau, ein. Die Einladung richtet sich vor allem an Zwickauer Jungwählerinnen und...