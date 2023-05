Auffahrunfall: Zwei US-Militärfahrzeuge auf A 72 bei Chemnitz verunglückt

Chemnitz. Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen des US-Militärs und einem Ford ist es Freitagnachmittag auf der A 72 bei Chemnitz gekommen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren die Militärfahrzeuge bei stockendem Verkehr in Fahrtrichtung Chemnitz/Dresden unterwegs, als einer der Lkw auf den anderen auffuhr und diesen dabei auf einen Ford Transit schob.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt, die Ladung eines Militär-Lkw umgeladen werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich der A 72. Der Schaden an dem Ford beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 8000 Euro. Die Schäden an den Militärfahrzeugen konnten noch nicht beziffert werden. (dha)