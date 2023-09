Auktion in Chemnitz: Wer kauft überhaupt NS-Devotionalien?

Devotionalien aus der Nazi-Zeit erfreuen sich offenbar eines wachsenden Interesses. Die Folge: Selbst für Massenware und Fälschungen wird irrsinnig viel Geld ausgegeben, sagt ein Sammler.

Der Herr in seinem Sommerhemd und den kurzen Hosen strahlt übers ganze Gesicht. „Zwei echte Top-Stücke“, so sagt er zufrieden, habe er da eben ersteigert. Sie waren ihm mehr als einen Monatslohn wert, bei der jüngsten Kunst- und Antiquitätenauktion im Auktionshaus Heickmann an der Zwickauer Straße in Chemnitz.